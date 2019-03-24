Министр обороны Азербайджана примет в Нью-Йорке участие в мероприятии по миротворческим операциям ООН

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправится 25 марта с рабочим визитом в США, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«В рамках визита Закир Гасанов примет участие в совещании министров обороны стран, участвующих в миротворческих операциях ООН, которое пройдет в Нью-Йорке», - говорится в сообщении.
Программой визита предусмотрены встречи З.Гасанова с заместителем генсека ООН, главой Департамента по миротворческим операциям ООН Жаном Пьером Лакруа и своими коллегами, участвующими в мероприятии.
«На встречах будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, армяно-азербайджанский конфликт, а также перспективы участия Азербайджана в миротворческих операциях ООН», - сообщает оборонное ведомство.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»