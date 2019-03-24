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Внешняя политика 24.03.2019 12:46

Министр обороны Азербайджана примет в Нью-Йорке участие в мероприятии по миротворческим операциям ООН

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправится 25 марта с рабочим визитом в США, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В рамках визита Закир Гасанов примет участие в совещании министров обороны стран, участвующих в миротворческих операциях ООН, которое пройдет в Нью-Йорке», - говорится в сообщении.

Программой визита предусмотрены встречи З.Гасанова с заместителем генсека ООН, главой Департамента по миротворческим операциям ООН Жаном Пьером Лакруа и своими коллегами, участвующими в мероприятии.

«На встречах будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, армяно-азербайджанский конфликт, а также перспективы участия Азербайджана в миротворческих операциях ООН», - сообщает оборонное ведомство.

Р.Бабаев

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Тэги: США, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]