Министр обороны Азербайджана примет в Нью-Йорке участие в мероприятии по миротворческим операциям ООН

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправится 25 марта с рабочим визитом в США, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В рамках визита Закир Гасанов примет участие в совещании министров обороны стран, участвующих в миротворческих операциях ООН, которое пройдет в Нью-Йорке», - говорится в сообщении.

Программой визита предусмотрены встречи З.Гасанова с заместителем генсека ООН, главой Департамента по миротворческим операциям ООН Жаном Пьером Лакруа и своими коллегами, участвующими в мероприятии.

«На встречах будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, армяно-азербайджанский конфликт, а также перспективы участия Азербайджана в миротворческих операциях ООН», - сообщает оборонное ведомство.

Р.Бабаев