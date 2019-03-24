Экс-госсекретарь Казахстана Сагинтаев возглавил администрацию нового президента

Бывший государственный секретарь Казахстана Бакытжан Сагинтаев указом президента республики Касым-Жомарта Токаева назначен руководителем администрации президента, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.
"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности государственного секретаря Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Б.Сагинтаев сменил на этой должности Асета Исекешева.
Другим указом главы государства А.Исекешев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
55-летний Б.Сагинтаев ранее занимал должности государственного секретаря, премьер-министра, министра экономического развития и торговли.
Кроме того, бывший первый руководитель администрации президента Марат Тажин назначен государственным секретарем. "Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
58-летний М. Тажин ранее занимал должности советника президента Казахстана по вопросам национальной безопасности, госсекретаря, секретаря Совета Безопасности, министра иностранных дел.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»