Экс-госсекретарь Казахстана Сагинтаев возглавил администрацию нового президента

Бывший государственный секретарь Казахстана Бакытжан Сагинтаев указом президента республики Касым-Жомарта Токаева назначен руководителем администрации президента, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности государственного секретаря Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Б.Сагинтаев сменил на этой должности Асета Исекешева.

Другим указом главы государства А.Исекешев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

55-летний Б.Сагинтаев ранее занимал должности государственного секретаря, премьер-министра, министра экономического развития и торговли.

Кроме того, бывший первый руководитель администрации президента Марат Тажин назначен государственным секретарем. "Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

58-летний М. Тажин ранее занимал должности советника президента Казахстана по вопросам национальной безопасности, госсекретаря, секретаря Совета Безопасности, министра иностранных дел.