Генпрокурор США обсуждает с советниками, какую часть доклада Мюллера можно придавать гласности

Генеральный прокурор США Уильям Барр обсуждает со своими советниками детали доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, выясняя, насколько полно документ можно раскрывать конгрессу и общественности, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
По данным осведомленных собеседников агентства, У.Барр близок к тому, чтобы опубликовать первые детали доклада уже в воскресенье.
Доклад, составленный Р.Мюллером, носит конфиденциальный характер, поэтому именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять конгрессу и общественности.
Associated Press отмечает, что решение генпрокурора о том, какую именно часть доклада придавать гласности породит противостояние с демократами в конгрессе, поскольку они считают, что доступ должен быть обеспечен ко всем выводам Р.Мюллера, а также к подтверждающим свидетельствам относительно того, координировалась ли предвыборная кампания Дональда Трампа с Россией, и намеревался ли президент позже чинить препятствия расследованию.
В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»