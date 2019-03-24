Сборная России победила на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби

Команда России завоевала первое место на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в ОАЭ, показав наилучший результат за всю историю соревнований.

"Воля к победе и тренировки атлетов Специальной Олимпиады России принесли блестящий результат: 89 золотых, 52 серебряных и 34 бронзовых медали - лидирующее место среди других стран. Это наилучший результат за всю историю Всемирных игр Специальной Олимпиады", - говорится в сообщении пресс-службы российской сборной, поступившей в "Интерфакс".

Второе место в общем медальном зачете заняла сборная США, третье место осталось за спортсменами из Индии.

Специальная Олимпиада - это вид соревнований, когда за одну команду выступают атлеты с различными ментальными нарушениями и обычные атлеты.

Всемирные летние игры Специальной Олимпиады прошли с 8 по 22 марта 2019 года в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). В них приняли участие более 7 тыс. атлетов из 170 стран мира, которые соревновались в 24 летних видах спорта.

Сборная России была представлена 153 спортсменами из 27 регионов страны. Они состязались в 20 летних видах спорта - от футбола, баскетбола и легкой атлетики до дзюдо, плавания и парусного спорта.

Больше всего золотых медалей внесли в копилку сборной Специальной Олимпиады России атлеты по пауэрлифтингу - они завоевали 23 награды высшей пробы. Кроме того, с триумфом из Абу-Даби в Россию вернулись гимнасты, получив 19 золотых медалей в спортивной и 14 - в художественной гимнастике. "Золото" получили члены сборной Специальной Олимпиады по дзюдо: Анастасия Бобкова (Москва), Владислав Кусакин (Москва), Саид Хайруллаев (Республика Дагестан). Также в конкурентной борьбе завоевала первое место сборная России по волейболу.

В рамках Всемирных летних игр Специальной Олимпиады прошел молодёжный саммит, на нем атлет Специальной Олимпиады России по плаванию Глеб Дьяченко и его партнер Ксения Соколова представили свой проект по развитию инклюзивных школ в Москве.

Движение Специальной Олимпиады зародилось в 1960-х гг. в США на базе американского летнего лагеря - его основала Юнис Кеннеди Шрайвер, родная сестра 35-го президента США Джона Кеннеди. В 1968 году в Чикаго прошли соревнования, а в 1988 году Международный олимпийский комитет закрепил за играми название "Специальная Олимпиада".

Соревнования Специальной Олимпиады проводятся раз в четыре года - зимой и летом.

В России специальное олимпийское движение развивается с 1990 года, следует из информации на официальном сайте российского отделения. 16 сентября 1999 года Специальная Олимпиада России, ставшая частью Special Olympic International, была зарегистрирована Минюстом РФ как общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью.

Оргкомитет Специальной Олимпиады России возглавляет депутат Госдумы Юрий Смирнов.