Митинг в защиту Байкала в Иркутске собрал 1 тыс. участников - власти

Митинг в защиту озера Байкал, организованный гражданским движением "Спаси Байкал" и общественной организацией "Экозащита 365", прошел в воскресенье в центре Иркутска на площади у памятника Александру Третьему.

"По данным полиции, в митинге участвовала 1 тыс. человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Мероприятие было согласовано с городскими властями", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе администрации Иркутска.

В свою очередь руководитель "Экозащиты 365" Денис Букалов сообщил агентству, что на митинг пришло около 3 тыс. человек, участники подписали обращение к президенту с предложениями по охране Байкала, среди которых запрет на строительство на берегу озера завода по розливу питьевой воды инвестором из Китая.

Кроме того, в обращении перечисляются другие экологические проблемы Байкала: последствия массового развития туризма, мусор, сброс неочищенных промышленных и бытовых стоков, вырубки лесов, утечка токсичных соединений с целлюлозно-бумажного комбината.

Среди предложений по охране Байкала - создание общественного совета при президенте по вопросам природопользования в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала, проведение оценки допустимого воздействия на водный режим Байкала, строительство очистных сооружений и мощностей по переработке мусора, обеспечение публичного обсуждения поправок в законодательство, связанных с охраной Байкала, а также обнародование отчетов Минприроды РФ о фактически проделанной работе по защите Байкала с 2012 года.

"Во время митинга был организован сбор подписей под обращением, который еще не завершен - многие участники взяли бланки с собой, чтобы собрать подпись среди знакомых, коллег по работе. Думаю, в течение недели мы завершим сбор подписей", - сообщил Д.Букалов.

По его словам, одновременно с Иркутском в воскресенье митинги, одиночные пикеты и флэш-мобы в защиту Байкала запланированы еще более чем в 40 городах России. "Наша цель - обратить внимание общественности и правительства на экологические проблемы Байкала", - сказал Д.Букалов.

Как сообщалось ранее, в середине марта Кировский райсуд Иркутска по иску Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры в качестве обеспечительной меры приостановил строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала. Надзорное ведомство нашло нарушения при строительстве завода, в том числе касающиеся выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект. Следующее заседание суда делу о строительстве завода назначено на 26 марта.

По данным инвестора ООО "АкваСиб", первая очередь завода по розливу воды в Култуке будет введена в строй в конце 2019 года, в следующие два года он выйдет на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Ранее также сообщалось, что общий объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей.

Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода на берегу Байкала. Они считают, что предприятие, если оно будет запущено, нанесет экологический ущерб озеру.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что распорядился проверить проект на соответствие экологическим стандартам. Совет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на ученых-лимнологов сообщил, что строительство на Байкале завода для экспорта воды может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным собственником ООО "АкваСиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО "АкваСиб" зарегистрировано в Иркутске с августа 2012 года.