Назарбаев позвонил Путину за пару часов до объявления об отставке - Песков

"Да. Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно они (Н.Назарбаев и В.Путин - ИФ) часто созваниваются, по мере необходимости, это было всегда в последние годы. И звонил он за пару часов до объявления", - рассказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Он подчеркнул, что в ближайшее время контакты на высшем уровне России и Казахстана будут продолжены. "Казахстан является очень важным партнером России, поэтому то, что контакты будут и в ближайшее время, в том числе, на высшем уровне, сомнений никаких нет", - сказал Д.Песков.
21 марта состоялся телефонный разговор В.Путина с Н.Назарбаевым и новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны условились о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления двусторонних отношений, а также об организации в ближайшее время визита в Россию К.-Ж.Токаева.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»