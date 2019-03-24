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Дальнее зарубежье 24.03.2019 16:35

Британским министрам следует думать о соглашении с ЕС, а не об отставке Мэй - канцлер казначейства

Отставка Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании не решит проблем страны, связанных с Brexit, считает британский канцлер казначейства Филипп Хэммонд.

"Смена премьера нам не поможет. Разговоры о смене игроков, если честно, сейчас это самоснисхождение", - сказал он в интервью, которое вышло в эфир телеканала Sky News в воскресенье.

По его словам, кабинет министров сейчас должен сконцентрироваться на том, чтобы Лондон смог покинуть ЕС с соглашением, а не думать об отставке главы правительства.

Ранее в воскресенье британская газета The Sunday Times сообщила, что не менее 11 министров, то есть практически половина членов британского правительства, в понедельник намерены обратиться к Т.Мэй с требованием уйти с поста.

Кризис в британском правительстве разгорается на фоне приближения 29 марта, даты, на которую первоначально был запланирован выход Великобритании из ЕС. Однако ранее на этой неделе Т.Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести Brexit на 30 июня.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНИСТР, МЭЙ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]