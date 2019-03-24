Британским министрам следует думать о соглашении с ЕС, а не об отставке Мэй - канцлер казначейства

Отставка Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании не решит проблем страны, связанных с Brexit, считает британский канцлер казначейства Филипп Хэммонд.
"Смена премьера нам не поможет. Разговоры о смене игроков, если честно, сейчас это самоснисхождение", - сказал он в интервью, которое вышло в эфир телеканала Sky News в воскресенье.
По его словам, кабинет министров сейчас должен сконцентрироваться на том, чтобы Лондон смог покинуть ЕС с соглашением, а не думать об отставке главы правительства.
Ранее в воскресенье британская газета The Sunday Times сообщила, что не менее 11 министров, то есть практически половина членов британского правительства, в понедельник намерены обратиться к Т.Мэй с требованием уйти с поста.
Кризис в британском правительстве разгорается на фоне приближения 29 марта, даты, на которую первоначально был запланирован выход Великобритании из ЕС. Однако ранее на этой неделе Т.Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести Brexit на 30 июня.
Министр обороны Азербайджана примет в Нью-Йорке участие в мероприятии по миротворческим операциям ООН
Баку и Асунсьон планируют создать совместную Торговую палату
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
"Татнефть" ведет переговоры по участию в СП в Казахстане, Узбекистане, Ираке - компания
Украина должна выплатить $15,7 млрд по внешнему долгу в этом году
Нефть продолжает дешеветь на фоне общего неприятия риска, Brent опустилась до $66,6 за баррель
Атомный ледокол "50 лет Победы" летом выполнит пять круизов к Северному полюсу
Митинг в защиту Байкала в Иркутске собрал 1 тыс. участников - власти
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»