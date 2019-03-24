Больше ста отравившихся водой детей и взрослых в Дагестане попали в больницу

Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от кишечной инфекции в городе Хасавюрте, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.
"На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести", - сказала З.Муртазалиева.
Ранее сообщалось, что 86 человек (72 ребенка и 14 взрослых) госпитализированы после массового отравления водой в городе Хасавюрте.
В свою очередь, информированный источник агентства сообщил, источником загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению города Хасавюрта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»