Больше ста отравившихся водой детей и взрослых в Дагестане попали в больницу

Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от кишечной инфекции в городе Хасавюрте, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести", - сказала З.Муртазалиева.

Ранее сообщалось, что 86 человек (72 ребенка и 14 взрослых) госпитализированы после массового отравления водой в городе Хасавюрте.

В свою очередь, информированный источник агентства сообщил, источником загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению города Хасавюрта.