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СНГ 24.03.2019 17:00

Больше ста отравившихся водой детей и взрослых в Дагестане попали в больницу

Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от кишечной инфекции в городе Хасавюрте, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести", - сказала З.Муртазалиева.

Ранее сообщалось, что 86 человек (72 ребенка и 14 взрослых) госпитализированы после массового отравления водой в городе Хасавюрте.

В свою очередь, информированный источник агентства сообщил, источником загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению города Хасавюрта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ОТРАВЛЕНИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]