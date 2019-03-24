Новым председателем партии Саакашвили стал экс-кандидат в президенты Грузии Вашадзе

Бывший министр иностранных дел, кандидат от оппозиции в президенты Грузии на выборах 2018 года Григол Вашадзе избран председателем оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) на съезде в воскресенье в Тбилиси.
Во время съезда к делегатам обратился по видеосвязи экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, и заявил, что партия сегодня находится в оппозиции, но в любой момент может оказаться во власти.
"Мы в течение девяти лет были у власти, и эти годы были самыми успешными для Грузии в последние столетия. По моему предложению, сегодня вы избираете нового председателя партии Григола Вашадзе, так как меня не впускают в страну, а другие лидеры находятся в тюрьме. Большое спасибо, что предлагаете мне остаться почетным председателем партии, но нужен действующий на месте лидер, а Григол Вашадзе является истинным патриотом, символом объединения оппозиционных сил", - сказал М.Саакашвили.
Кроме того, он отметил, что вернется в Грузию, когда это станет возможным.
В свою очередь, новый председатель Г.Вашадзе заявил на съезде, что для прихода к власти у партии нет никакой "волшебной палочки".
"Нам предстоит ежедневная, "черная" работа. Грузинский избиратель должен четко знать, что мы будем делать, придя к власти, в первые 30 дней, в первые 100 дней и в первый год. Граждане хотят знать цифры и факты и граждане готовы заключить с нами контракт", - добавил Г.Вашадзе на съезде.
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