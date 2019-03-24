Собственное расследование в отношении президента США может вести управление генпрокурора по Манхэттену - газета

Управление генпрокурора по южному округу Нью-Йорка в Манхэттене, вероятно, уже ведет собственное расследование, в частности связанное с инаугурационным комитетом Дональда Трампа и возможными финансовыми нарушениями в ходе его предвыборной кампании, пишет в воскресенье американское издание The Hill.

Эти сведения опубликованы на фоне того, как в США ожидают обнародования деталей доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США.

"Трамп и его сподвижники хорошо осведомлены о расследованиях и опасностях со стороны прокуроров Нью-Йорка. Юридические эксперты сообщили The Hill, что даже если расследование Р.Мюллера завершится, Управление генпрокурора по Южному округу Нью-Йорка может представлять более серьезную опасность для президента, его семьи и бизнеса", - пишет издание.

"Это управление известно в связи с беспощадными и широкомасштабными расследованиями в отношении знаковых имен, боссов мафии, знаменитостей и экономических "шишек", - продолжает The Hill.

"Это управление ведет себя очень агрессивно в отношении высокопоставленных целей", - сообщил изданию бывший федеральный прокурор Кендалл Коффи, который назвал прокуратуру Манхэттена "в высшей степени бесстрашной".

The Hill отмечает, что ни Белый дом, ни адвокат Д.Трампа Джей Секулоу на запросы прокомментировать ситуацию, не отвечают.

Ранее в воскресенье агентство Associated Press сообщило, что генеральный прокурор США Уильям Барр обсуждает со своими советниками детали доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, выясняя, насколько полно документ можно раскрывать конгрессу и общественности.

По данным осведомленных собеседников агентства, У.Барр близок к тому, чтобы опубликовать первые детали доклада уже в воскресенье.

Доклад, составленный Р.Мюллером, носит конфиденциальный характер, поэтому именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять конгрессу и общественности.

Associated Press отмечает, что решение генпрокурора о том, какую именно часть доклада придавать гласности, породит противостояние с демократами в конгрессе, поскольку они считают, что доступ должен быть обеспечен ко всем выводам Р.Мюллера, а также к подтверждающим свидетельствам относительно того, координировалась ли предвыборная кампания Дональда Трампа с Россией, и намеревался ли президент позже чинить препятствия расследованию.

В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору.