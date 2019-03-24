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Дальнее зарубежье 24.03.2019 19:22

В НАТО заявляют о пользе для России от проходящих в Грузии учений

В НАТО заявляют об отсутствии угроз для РФ от командно-штабных учений в Грузии с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

"Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это и для них принесет пользу", - заявил в воскресенье в интервью "Общественному вещателю" Грузии возглавляющий командование сухопутных войск НАТО, генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон.

"НАТО - это оборонный альянс, мы защищаем общие ценности, свободу и суверенитет наших стран, мы не говорим о нападении или других действиях, которые направлены против какой-либо страны. Целью проходящих в Грузии учений является отладка реагирования на кризисы. Они полностью оборонного характера", - подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал вопрос о негативной реакции РФ на проходящие в Грузии учения НАТО.

Дж. Томпсон 29 марта примет участие в церемонии закрытия проходящих в Грузии учений "NATO-GEO EXERCISE 2019".

С ходом учений в понедельник лично ознакомится в рамках визита в Грузию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ранее сообщалось, что генсек НАТО прибудет в Тбилиси в воскресенье, но официальная часть визита начнется 25 марта.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]