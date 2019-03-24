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Дальнее зарубежье 24.03.2019 19:49

Дэвид Лидингтон, которого называли возможным преемником Мэй, заявил об отсутствии у него премьерских амбиций

У Дэвида Лидинготна, который фактически является вторым после главы кабинета человеком в британском правительстве, нет намерений брать на себя полномочия временного премьер-министра.

По его словам, которые приводит британский телеканал Sky News, у него "нет никакого желания" приходить на смену Терезе Мэй.

Ранее британская пресса назвала его, а также нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува, возможными преемниками Т.Мэй в условиях, когда примерно половина членов кабинета намерены обратиться к главе правительства с призывом покинуть пост.

Ожидается, что этот призыв будет озвучен на заседании кабинета в понедельник.

"Конец близок. Через 10 дней она (Т.Мэй) не будет премьером", - сообщил британскому изданию The Sunday Times один собеседник.

По словам другого, "доверие к ней начало падать, нельзя быть членом кабинета, который прячет голову в песок".

В то же время, по мнению канцлера казначейства Великобритании Филипа Хэммонда, смена премьера не поможет уладить кризис в британском правительстве. Он считает, что министрам сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы Лондон покинул ЕС с соглашением, в не на отставке Т.Мэй.

Кризис в британском правительстве разгорается на фоне приближения 29 марта, даты, на которую первоначально был запланирован выход Великобритании из ЕС. Однако ранее на этой неделе Т.Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести Brexit на 30 июня.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕМЬЕР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]