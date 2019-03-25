Поздравляя курдскую общину с праздником Новруз, Пашинян пытается продемонстрировать якобы многонациональность Армении - политолог

Политолог Фуад Ахундов считает, что поздравлением курдов по случаю праздника Новруз премьер-министр Никол Пашинян пытается представить Армению многонациональной страной.
«Пашинян поздравил с праздником Новруз курдскую общину Армении, которая по данным самих же армянских властей составляет всего 900 человек. Эту цифру в ходе 92-ой сессии Комитета ООН (24 апреля-12 мая 2017г) озвучил замминистра иностранных дел Ашот Ховакимян в отчете относительно имплементации международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации на территории Армении. По данным же курдских организаций, их значительно меньше. В докладах международных организаций акцентируется внимание на то, что в Армении весьма остро стоит самоидентификации курдов», - сказал Ф.Ахундов.
По его словам, подобными поздравлениями Н.Пашинян «пытается представить Армению якобы многонациональной и толерантной страной, уважающей культуру и традиции других национальностей».
«Для того, чтобы показать, что в Армении есть «большая» курдская община и они представлены в различных ветвях власти, в 2017 году в парламент Армении был избран некий представитель курдского меньшинства – Князь Гасанов. При чем в 2017 году он был избран как представитель тогда еще правящей Республиканской партии, т.е. являлся сторонником Сержа Саргсяна, а в декабре 2018 года – на досрочных выборах был избран в парламент как сторонник уже Пашиняна», - отметил политолог.
По мнению Ф.Ахундова, поздравления Пашиняна в адрес курдов по случаю Новруза, не что иное, как попытка сделать хорошую мину при плохой игре. «Пашиняну следует ознакомиться с официальным государственным докладом, ставшим объектом насмешек в Комитете ООН из-за представленных там цифр по национальным меньшинствам в Армении»,- подчеркнул он.
Ф.Ахундов добавил, что власть в Армении всегда проводила целенаправленную политику моноэтничности страны путем выживания и ассимиляции других национальностей. «Доказательством этой политики является изгнание второго по численности в Армении азербайджанского населения в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ века, затем отток русских, потом эмиграция езидов, ассимиляция курдов и других национальностей», - сказал он.
Политолог отметил, что самым интересным и смешным были данные по азербайджанцам в Армении. «А.Ховакимян в ходе представления отчета в 2017 году сказал, что якобы «в Эчмиадзине живет азербайджанка, и она преподает в школе историю Армении». Выглядит странно, что Пашинян поздравляет курдскую общину и не может поздравить единственную азербайджанку якобы проживающую в Армении. Скорее всего, цифра «один» завышена, как и с численностью курдов»,- отметил он.
Сегодня, как отметил Ф.Ахундов, поздравление Н.Пашиняна, адресованное курдскому населению «вызывает не меньше смеха, как и государственный отчет Армении в Комитете ООН в свете моноэтничности Армении».
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»