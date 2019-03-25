Boeing пригласил пилотов и специалистов на презентацию нового программного обеспечения самолетов семейства MAX

Около 200 пилотов ведущих американских авиакомпаний, специалисты и другие заинтересованные лица приглашены в понедельник корпорацией Boeing на презентацию обновленного программного обеспечения самолетов семейства 737 MAX.
В сообщении корпорации говорится, что она "продолжает тесно работать с клиентами и органами надзора над программным обеспечением и совершенствованием подготовки (пилотов - ИФ) для 737 MAX".
Презентация состоится в Рентоне, штат Вашингтон.
Как сообщили СМИ, ссылаясь на источники в авиационной области, корпорация уже завершила внесение изменений в программное обеспечение, которое будет представлено Федеральному агентству гражданской авиации (FAA) в начале нынешней недели. По данным американских СМИ, ведомство в предварительном порядке уже ознакомилось и одобрило эти изменения.
Как сообщалось, корпорация Boeing приняла решение о том, что сигнализация о неисправности датчиков системы MCAS ("Увеличение характеристик системы маневрирования") будет устанавливаться на всех лайнерах семейства 737 MAX в обязательном порядке.
По оценкам специалистов, именно неисправность датчиков системы стала причиной аварий самолетов этой модели в Индонезии и Эфиопии.
Ранее сигнализация о неисправности датчиков устанавливалась на самолетах по желанию заказчика в качестве дополнительной опции за отдельную плату.
Внедрение системы MCAS стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing.
Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.
В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.
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