Дефицит бюджета США в феврале достиг рекордных $234 млрд

Дефицит госбюджета США в феврале составил $233,977 млрд, что на 8,7% больше показателя за тот же месяц предыдущего года ($215,239 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Это рекордный показатель отрицательного сальдо за время ведения расчетов. Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале 2012 года и составлял $231,7 млрд, отмечает MarketWatch.
Доходы бюджета в феврале увеличились на 7,5% - до $167,265 млрд - по сравнению со $155,623 млрд годом ранее. В том числе поступления от налогов на доходы физлиц выросли на 5%. Между тем таможенные сборы подскочили на 93%, до $3 млрд, из-за повышения импортных пошлин.
При этом расходы повысились на 8,2% и составили $401,243 млрд против $370,862 млрд годом ранее. Наиболее существенное увеличение затрат было отмечено на сельскохозяйственные и транспортные программы - соответственно на 24% и 32%.
В то же время за пять месяцев 2019 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 39,2% и достигло $544,229 млрд по сравнению с $310,252 млрд за сопоставимый период годом ранее.
Повышение дефицита обусловлено смещением дат ряда поступлений и выплат. С учетом календарного фактора дефицит вырос на 25%.
Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода снизился на 0,6% - до $1,278 трлн, в то время как затраты поднялись на 8,7% и составили $1,823 трлн.
Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $897 млрд, или 4,2% ВВП.
Дефицит госбюджета США по итогам 2018 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он поднялся до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предшествующий год.
Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).
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