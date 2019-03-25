Boeing потратил $15 млн в 2018 году, чтобы ослабить надзор FAA за деятельностью компании - газета

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Кроме того, компания наняла внешних лоббистов, чтобы продвинуть вопрос делегирования надзора, пишет газета.
Во многом благодаря этому за четыре недели до того, как в октябре самолет Lion Air потерпел крушение, конгресс принял "малозаметные положения", которые дали производителю самолета Boeing еще больше власти, демонстрируя влияние компании в Вашингтоне.
"Это была еще одна победа в длительной, высокоэффективной кампании Boeing, чтобы заставить федеральное правительство делегировать все больше и больше обязанностей Федерального авиационного управления по безопасности компании", - подчеркивает издание.
Уточняется, что данные положения были частью более широкого законопроекта о финансировании FAA, подписанного президентом Трампом в октябре.
Согласно данному закону, частные компании могут влиять на свод правил, в которых описывается роль FAA в утверждении проектов. Он также создает "консультативный комитет" с представителями отрасли, который устанавливает показатели, которые FAA должно "применять и отслеживать".
Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.
В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
В результате многочисленные страны мира запретили полеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»