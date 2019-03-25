Цены на нефть снижаются из-за опасений торможения экономики, Brent у $66,35 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение в связи с опасениями дальнейшего ослабления роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах, пишет Dow Jones.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 упала на 40 центов (0,60%) - до $66,35 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,45 (0,76%), до $58,59 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подешевела на $0,83 (1,2%), до $67,03 за баррель, WTI - на $0,94 (1,6%) - до $59,04 за баррель.

За неделю цена Brent уменьшилась на 0,2%, а котировка WTI поднялась на 0,4%.

Нефтяной рынок до июня будет близок к равновесию спроса и предложения, но вряд ли достигнет его, считает главный экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн. К середине года, по ее прогнозам, Brent может опуститься до примерно $60 за баррель из-за опасений, связанных с торможением мировой экономики.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось пятую неделю подряд: на прошлой неделе показатель упал на 9 единиц - до 824, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

По мнению главы InfraCap LLC Джея Хэтфилда, цены на нефть WTI в следующие 2-3 недели будут находиться в диапазоне от $55 до $60 за баррель, а в летние месяцы могут подняться до $60-70 за баррель благодаря высокому спросу на нефтепродукты в сезон активного вождения.