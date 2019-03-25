Цены на нефть снижаются из-за опасений торможения экономики, Brent у $66,35 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение в связи с опасениями дальнейшего ослабления роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах, пишет Dow Jones.
Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 упала на 40 центов (0,60%) - до $66,35 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,45 (0,76%), до $58,59 за баррель.
По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подешевела на $0,83 (1,2%), до $67,03 за баррель, WTI - на $0,94 (1,6%) - до $59,04 за баррель.
За неделю цена Brent уменьшилась на 0,2%, а котировка WTI поднялась на 0,4%.
Нефтяной рынок до июня будет близок к равновесию спроса и предложения, но вряд ли достигнет его, считает главный экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн. К середине года, по ее прогнозам, Brent может опуститься до примерно $60 за баррель из-за опасений, связанных с торможением мировой экономики.
Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось пятую неделю подряд: на прошлой неделе показатель упал на 9 единиц - до 824, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.
По мнению главы InfraCap LLC Джея Хэтфилда, цены на нефть WTI в следующие 2-3 недели будут находиться в диапазоне от $55 до $60 за баррель, а в летние месяцы могут подняться до $60-70 за баррель благодаря высокому спросу на нефтепродукты в сезон активного вождения.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана примет в Нью-Йорке участие в мероприятии по миротворческим операциям ООН
Баку и Асунсьон планируют создать совместную Торговую палату
Атомный ледокол "50 лет Победы" летом выполнит пять круизов к Северному полюсу
Митинг в защиту Байкала в Иркутске собрал 1 тыс. участников - власти
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
На выборах в Таиланде лидируют сторонники военных
Дефицит бюджета США в феврале достиг рекордных $234 млрд
Boeing пригласил пилотов и специалистов на презентацию нового программного обеспечения самолетов семейства MAX
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»