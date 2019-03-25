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ТЭК 25.03.2019 09:26

Скважина горит на месторождении Каламкас на западе Казахстана

На нефтяном месторождении "Каламкас" в прикаспийской Мангистауской области Казахстана горит скважина, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД республики.

"25 марта в 7:10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении "Каламкас" АО "МангистауМунайГаз" в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв.м.", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы силы неправительственных противопожарных служб ТОО "Семсер Орт сондируши" и ТОО "Каражанбас" в составе 14 работников и 4 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, 13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас начался выброс газоводяной смеси. В минувшее воскресенье пресс-служба Минэнерго Казахстана заявила, что сброса нефти на поверхность земли нет, а из первоначальных 13 грифонов (прорывов газа из буровой скважины - ИФ) осталось лишь пять. Ликвидировать последствия происшествия планировалось к вечеру воскресенья.

Разработкой месторождения Каламкас занимается АО "Мангистаумунайгаз".

АО "Мангистаумунайгаз" является одной из крупных нефтедобывающих компаний в Казахстане. Компания владеет 36 месторождениями нефти и газа, из которых 15 находятся в разработке. В 1996 году компания получила лицензии правительства Казахстана сроком на 25 лет для добычи углеводородного сырья на месторождениях Каламкас, Жетыбай, Асар, Жетыбай Южный, Жетыбай Восточный, Карагие Северное, Оймаша, Алатобе, Бурмаша, Айрантакыр, Бектурлы, Придорожное, Северный Аккар, Ащиагар, Атамбай.

99% акций компании "Мангистаумунайгаз" принадлежат СП Mangistau Investments B.V (владеют казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" и китайская CNPC).

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Тэги: КАЗАХСТАН, СКВАЖИНА, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]