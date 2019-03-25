Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.03.2019 11:12

Премьер Израиля сокращает визит в США и возвращается на родину

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник объявил о сокращении визита в США и возвращении на родину в связи с ночным обстрелом Израиля с территории сектора Газа, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

По данным издания, Б.Нетаньяху вернется в Израиль сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, отменено его выступление на конференции Американо-Израильского комитета по общественным делам.

"В связи с инцидентом в сфере безопасности я принял решение сократить мой визит в Соединенные Штаты. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и сразу после этого я вернусь в Израиль, чтобы вплотную руководить операциями (для защиты Израиля - ИФ)", - говорится в заявлении премьера, распространенном его администрацией.

При этом он пообещал дать силовой ответ на действия ХАМАС и боевиков из сектора Газа.

"Это был преступный акт против Израиля, и мы ответим с применением силы", - подчеркнул он.

По словам премьера, он уже провел разговор на тему этого обстрела с начальником генерального штаба армии обороны Израиля, главой Общей службы безопасности Израиля и советником по национальной безопасности.

По последним данным, в результате обстрела Израиля, предпринятого в понедельник утром с территории сектора Газа, ранения получили семь человек, в том числе дети. Несколько человек находятся в шоковом состоянии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, США, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Нетаньяху заявил о намерениях Израиля не допустить реализации Ираном своих угроз в регионе Нетаньяху во вторник обсудит Сирию с Вершининым и Лаврентьевым - СМИ Нетаньяху обещает, если это потребуется, активизировать операции против Ирана в Сирии Супруга Нетаньяху дала показания в рамках дела о коррупции Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]