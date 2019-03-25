Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.03.2019 10:56

США рассчитывают получить контроль над нефтью Венесуэлы - секретарь Совбеза РФ

Вашингтон стремится получить контроль над нефтью Венесуэлы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"На Иран и Россию накладываются санкции, ограничивающие их возможности в торговле нефтью. А венесуэльскую нефть нужно просто прибрать к рукам, ведь нефтеперерабатывающие предприятия на юге США предназначены для использования именно этого дешевого сырья", - сказал он в интервью газете "Известия".

"Цель США очевидна - на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешевую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую", - заявил Н.Патрушев.

"Законно избранное руководство Венесуэлы, защищая политический и экономический суверенитет своей страны, планам США явно способствовать не намерено. Поэтому Вашингтону и нужен свой ставленник. В данном случае - Гуайдо", - сказал секретарь Совбеза РФ.

По его словам, "действия США по отношению к Венесуэле - это одно из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов с использованием методов недобросовестной конкуренции".

"Стратегической целью США является выход в ближайшие несколько лет в лидеры мирового экспорта нефти, устанавливающего свои "правила игры" и диктующего свою волю ОПЕК", - считает Н.Патрушев.

"Примерно также США убеждают Европу покупать дорогой, но "демократический" американский газ, вместо более дешевого российского", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, США, ВЕНЕСУЭЛА


Похожие новости


Россия не вмешивалась в президентские выборы в США - Патрушев Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики Патрушев 6-7 декабря посетит Индию с официальным визитом Шансы Порошенко удержать власть на Украине невелики - Патрушев Более 200 террористических группировок насчитывается в мире - Патрушев В Афганистане действуют 60 тыс боевиков талибов, выборы в этой стране из-за их активности под угрозой срыва - Патрушев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]