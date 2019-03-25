США рассчитывают получить контроль над нефтью Венесуэлы - секретарь Совбеза РФ

Вашингтон стремится получить контроль над нефтью Венесуэлы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"На Иран и Россию накладываются санкции, ограничивающие их возможности в торговле нефтью. А венесуэльскую нефть нужно просто прибрать к рукам, ведь нефтеперерабатывающие предприятия на юге США предназначены для использования именно этого дешевого сырья", - сказал он в интервью газете "Известия".

"Цель США очевидна - на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешевую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую", - заявил Н.Патрушев.

"Законно избранное руководство Венесуэлы, защищая политический и экономический суверенитет своей страны, планам США явно способствовать не намерено. Поэтому Вашингтону и нужен свой ставленник. В данном случае - Гуайдо", - сказал секретарь Совбеза РФ.

По его словам, "действия США по отношению к Венесуэле - это одно из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов с использованием методов недобросовестной конкуренции".

"Стратегической целью США является выход в ближайшие несколько лет в лидеры мирового экспорта нефти, устанавливающего свои "правила игры" и диктующего свою волю ОПЕК", - считает Н.Патрушев.

"Примерно также США убеждают Европу покупать дорогой, но "демократический" американский газ, вместо более дешевого российского", - заявил он.