США рассчитывают получить контроль над нефтью Венесуэлы - секретарь Совбеза РФ

Вашингтон стремится получить контроль над нефтью Венесуэлы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"На Иран и Россию накладываются санкции, ограничивающие их возможности в торговле нефтью. А венесуэльскую нефть нужно просто прибрать к рукам, ведь нефтеперерабатывающие предприятия на юге США предназначены для использования именно этого дешевого сырья", - сказал он в интервью газете "Известия".
"Цель США очевидна - на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешевую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую", - заявил Н.Патрушев.
"Законно избранное руководство Венесуэлы, защищая политический и экономический суверенитет своей страны, планам США явно способствовать не намерено. Поэтому Вашингтону и нужен свой ставленник. В данном случае - Гуайдо", - сказал секретарь Совбеза РФ.
По его словам, "действия США по отношению к Венесуэле - это одно из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов с использованием методов недобросовестной конкуренции".
"Стратегической целью США является выход в ближайшие несколько лет в лидеры мирового экспорта нефти, устанавливающего свои "правила игры" и диктующего свою волю ОПЕК", - считает Н.Патрушев.
"Примерно также США убеждают Европу покупать дорогой, но "демократический" американский газ, вместо более дешевого российского", - заявил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»