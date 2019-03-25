Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-феврале увеличились на 9,3%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-феврале 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 9,3% - до 306,9 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В структуре доходов 81,6% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.
Потребителями 71,5% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 219,4 млн манатов (рост на 10,1% - ИФ-Аз).
На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в январе-феврале пришлось 134,8 млн манатов или 43,9% общего объема услуг связи (спад на 0,5%).
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»