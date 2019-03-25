На каждого жителя Китая в среднем приходится 5 банковских карт - ЦБ

Количество выпущенных и использующихся банковских карт в КНР на конец 2018 года составило 7,6 млрд, на 13,5% больше, чем годом ранее, говорится в докладе Народного банка Китая (НБК, Центробанк) о функционировании платежной системы.
Таким образом, в среднем на каждого жителя Китая приходилось более пяти банковских карт, так как все больше людей во второй по величине экономике мира обращаются к безналичным операциям, сообщает агентство "Синьхуа".
Всего в прошлом году было совершено 220,31 млрд транзакций на общую сумму 3 768,67 трлн юаней (около $562 трлн) с использованием безналичных платежных инструментов, таких как коммерческие счета и банковские карты, говорится в докладе.
Количество дебетовых банковских карт выросло в прошлом году на 13,2%, до 6,91 млрд. Таким образом, число кредитных карт было меньше 700 млн.
По данным НБК, расходы на каждую карту в среднем подскочили на 19%, до 12,2 тыс. юаней в 2018 году.
Доля кредитов по кредитным картам с просрочкой более шести месяцев на конец прошлого года равнялась 1,16% от общего объема.
В IV квартале значительно усилился рост мобильных платежей: они подскочили на 45,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года, до 78,22 трлн юаней. Китайские магазины и рестораны все чаще используют QR-коды для ускорения процесса оплаты.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»