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Финансы 25.03.2019 13:23

На каждого жителя Китая в среднем приходится 5 банковских карт - ЦБ

Количество выпущенных и использующихся банковских карт в КНР на конец 2018 года составило 7,6 млрд, на 13,5% больше, чем годом ранее, говорится в докладе Народного банка Китая (НБК, Центробанк) о функционировании платежной системы.

Таким образом, в среднем на каждого жителя Китая приходилось более пяти банковских карт, так как все больше людей во второй по величине экономике мира обращаются к безналичным операциям, сообщает агентство "Синьхуа".

Всего в прошлом году было совершено 220,31 млрд транзакций на общую сумму 3 768,67 трлн юаней (около $562 трлн) с использованием безналичных платежных инструментов, таких как коммерческие счета и банковские карты, говорится в докладе.

Количество дебетовых банковских карт выросло в прошлом году на 13,2%, до 6,91 млрд. Таким образом, число кредитных карт было меньше 700 млн.

По данным НБК, расходы на каждую карту в среднем подскочили на 19%, до 12,2 тыс. юаней в 2018 году.

Доля кредитов по кредитным картам с просрочкой более шести месяцев на конец прошлого года равнялась 1,16% от общего объема.

В IV квартале значительно усилился рост мобильных платежей: они подскочили на 45,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года, до 78,22 трлн юаней. Китайские магазины и рестораны все чаще используют QR-коды для ускорения процесса оплаты.

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Тэги: КИТАЙ, БАНКИ, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]