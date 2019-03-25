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Регион 25.03.2019 12:25

Казахстанский демократ предлагает переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь казахских правителей

Заместитель председателя казахстанской демократической партии "Ак жол" Казбек Иса предлагает переименовать казахстанские города Петропавловск, Павлодар и Семей в честь казахских ханов и видных общественных деятелей.

"Петропавловск надо назвать именем Абылай хана, Павлодар - именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей - именем Алихана Букейханова", - заявил К.Иса на заседании общенациональной коалиции демократических сил (ОКДС) "Казахстан-2050" в казахстанской столице Нур-Султане в понедельник.

После заседания он уточнил журналистам, что инициатива о переименовании этих городов является его личной.

"Это мое личное предложение. Потом посмотрим фракцией партии, на заседании", - добавил зампред "Ак Жол".

К.Иса также заявил, что переименование столицы Казахстана Астаны в Нур-Султан - политически правильное решение, так как первый президент республики Нурсултан Назарбаев является автором идеи переноса столицы и ее главным архитектором.

Петропавловск и Павлодар - являются областными центрами Северо-Казахстанской и Павлодарской областей соответственно. Семей (прежнее название Семипалатинск) - город в Восточно-Казахстанской области.

Абылай хан (1711-1781) - хан Казахского ханства. С его именем связана идея общенационального единства казахов.

Кенесары хан (Кенесары Касымов) - внук Абылай хана. Кенесары - последний казахский хан, был избран им в 1841 году на собрании знати. Возглавлял национально-освободительное движение казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи.

Алихан Букейханов (1866 - 1937) - казахский общественный деятель. Один из лидеров партии "Алаш", комиссар Временного правительства по Казахстану (1917). Председатель (премьер-министр) Алашской автономии с 1917 по 1920 годы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГОРОДА, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, ИНИЦИАТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]