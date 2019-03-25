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Дальнее зарубежье 25.03.2019 14:45

Глава МИД ФРГ считает, что ИГИЛ продолжает представлять серьезную угрозу

Освобождение последнего оплота ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии не отменяет задачу продолжения борьбы с этой террористической группировкой, полагает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Сделан важный шаг. ИГИЛ отныне не контролирует никакие территории", - сказал министр, комментируя освобождение от ИГИЛ сирийского населенного пункта Багуз.

"Это стало возможно лишь благодаря беспрецедентному международному сотрудничеству, в которое Германия внесла свой вклад", - подчеркнул Х.Маас, которого цитирует в понедельник посольство ФРГ в РФ.

"Несмотря на этот успех, от ИГИЛ продолжает исходить существенная угроза. Работа коалиции не завершена, бесчеловечная идеология ИГИЛ не исчезла", - отметил глава МИД ФРГ.

"Мы должны продолжать решительно противостоять ненависти и террору", - заявил он.

В минувшие выходные арабо-курдское объединение "Сирийские демократические силы" (СДС) объявили об освобождении последней территории, которая удерживалась боевиками ИГИЛ в Сирии.

СДС действуют в Сирии при поддержке возглавляемой США международной антиигиловской коалиции, часть которой является Германия.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, СИРИЯ, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]