Глава МИД ФРГ считает, что ИГИЛ продолжает представлять серьезную угрозу

Освобождение последнего оплота ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии не отменяет задачу продолжения борьбы с этой террористической группировкой, полагает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Сделан важный шаг. ИГИЛ отныне не контролирует никакие территории", - сказал министр, комментируя освобождение от ИГИЛ сирийского населенного пункта Багуз.
"Это стало возможно лишь благодаря беспрецедентному международному сотрудничеству, в которое Германия внесла свой вклад", - подчеркнул Х.Маас, которого цитирует в понедельник посольство ФРГ в РФ.
"Несмотря на этот успех, от ИГИЛ продолжает исходить существенная угроза. Работа коалиции не завершена, бесчеловечная идеология ИГИЛ не исчезла", - отметил глава МИД ФРГ.
"Мы должны продолжать решительно противостоять ненависти и террору", - заявил он.
В минувшие выходные арабо-курдское объединение "Сирийские демократические силы" (СДС) объявили об освобождении последней территории, которая удерживалась боевиками ИГИЛ в Сирии.
СДС действуют в Сирии при поддержке возглавляемой США международной антиигиловской коалиции, часть которой является Германия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»