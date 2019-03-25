Дело Кокорина и Мамаева направлено в суд

Уголовное дело о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их соучастников направлено в суд, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ", - заявила И.Волк.
По ее словам, обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова также сообщила, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов дела. "В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в хулиганстве, побоях и причинении легкого вреда здоровью", - сказала Л.Нефедова.
По ее словам, "после вручения обвинительного заключения обвиняемым дело будет передано в Пресненский райсуд Москвы для рассмотрения по существу".
В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской.
Все обвиняемые с санкции Тверского суда 11 и 12 октября были заключены под арест.
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