Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.03.2019 12:38

Израиль закрыл два КПП в сектор Газа после ракетного удара

Армия обороны Израиля блокировала два пропускных пункта "Эрез" и "Керем Шалом" на границе c сектором Газа после предпринятого оттуда ракетного обстрела, сообщает интернет-портал израильского издания "Едиот Ахронот" со ссылкой на координатора деятельности правительства на территориях генерал-майора Камиля Абу Рокона.

Ранее сообщалось, что семеро граждан Израиля пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа.

Ракета попала в частный дом в городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате здание обрушилось, и шесть жителей дома получили ранения.

Среди пострадавших 50-летняя женщина, получившая легкие ожоги. Также небольшие ранения получили трое взрослых и двое детей.

И-за обстрела премьер Биньямин Нетаньяху сократил визит в США и возвращается на родину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после запуска ракеты из Газы Израильская армия нанесла удары по 150 объектам в секторе Газа Израильская авиация наносит удары по сектору Газа - ЦАХАЛ Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус в южной части Израиля Боевики ХАМАС продолжают ракетный обстрел Израиля Не менее 10 ракет выпущены с территории сектора Газа по Израилю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]