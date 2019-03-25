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Финансы 25.03.2019 16:39

Китайский банк развития выделит грузинскому "Партнерскому фонду" кредиты на $50 млн

Грузинское государственное АО "Партнерский фонд" и Китайский банк развития подписали рамочный договор о сотрудничестве, в соответствии с которым банк выделит кредиты на общую сумму $50 млн для финансовой поддержки проектов в инвестиционном портфеле фонда.

Как говорится в сообщении "Партнерского фонда", документ был подписан в Пекине и предусматривает предоставление на начальном этапе кредита на $20 млн, кредитное соглашение будет оформлено в рамках запланированного на 25-26 апреля в Пекине международного форума "Один пояс - один путь".

При этом отмечается, что, согласно условиям, этот кредит будет выделен без госгарантии, что является прецедентом для государственных компаний в Грузии.

Китайский банк развития был создан в марте 1994 года для обеспечения финансирования государственных проектов с национальным приоритетом и находится под прямой юрисдикцией государственного совета КНР.

АО "Партнерский фонд", 100% которого принадлежит государству, был учрежден правительством Грузии в июне 2011 года с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов. Фонд управляет ключевыми в стране корпорациями, привлекает частные инвестиции в приоритетные проекты, в основном в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КИТАЙ, БАНК, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]