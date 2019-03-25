Грузинское государственное АО "Партнерский фонд" и Китайский банк развития подписали рамочный договор о сотрудничестве, в соответствии с которым банк выделит кредиты на общую сумму $50 млн для финансовой поддержки проектов в инвестиционном портфеле фонда.
Как говорится в сообщении "Партнерского фонда", документ был подписан в Пекине и предусматривает предоставление на начальном этапе кредита на $20 млн, кредитное соглашение будет оформлено в рамках запланированного на 25-26 апреля в Пекине международного форума "Один пояс - один путь".
При этом отмечается, что, согласно условиям, этот кредит будет выделен без госгарантии, что является прецедентом для государственных компаний в Грузии.
Китайский банк развития был создан в марте 1994 года для обеспечения финансирования государственных проектов с национальным приоритетом и находится под прямой юрисдикцией государственного совета КНР.
АО "Партнерский фонд", 100% которого принадлежит государству, был учрежден правительством Грузии в июне 2011 года с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов. Фонд управляет ключевыми в стране корпорациями, привлекает частные инвестиции в приоритетные проекты, в основном в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»