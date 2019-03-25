ВБ одобрил выделение Узбекистану на развитие сельского предпринимательства $200 млн

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 21 марта одобрил выделение средств в размере $200 млн на реализацию в Узбекистане проекта по поддержке развития сельского предпринимательства в Ферганской долине.

Как сообщает пресс-служба представительства ВБ в Ташкенте, проект будет реализован за счет займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в группу Всемирного банка). "Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) Ферганской долины Узбекистана смогут расширить бизнес благодаря новому проекту по развитию сельского предпринимательства", - говорится в пресс-релизе.

"Переход от плановой к рыночной экономике создаст в Узбекистане возможности для развития малого бизнеса и его выхода на местные и Центрально-Азиатские рынки. Всемирный банк рад поддержать новый проект в Ферганской долине", - сказал глава представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори, слова которого приведены в сообщении.

По его словам, в настоящее время в этом регионе осуществляют свою деятельность около 49 тыс. микро- и малых фирм, 84 тыс. частных фермерских хозяйств, и большое число индивидуальных предпринимателей. Данный проект будет способствовать расширению их бизнеса, повышению его прибыльности и созданию до 20 тыс. новых рабочих мест силами местных предпринимателей.

В рамках проекта, помимо кредитования, будет обеспечено техническое содействие с целью развития ММСП в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях Ферганской долины. Предприятиям в сельской местности будет оказано содействие в налаживании производственно-сбытовых цепочек и расширении доступа к рынкам в городских районах региона, в других экономическим центрах Узбекистана и Центральной Азии.

В Ферганской долине проживает около 10 млн человек, или примерно 30% населения страны. В этом регионе также сосредоточено 25% всех малоимущих граждан страны. В то же время он обладает большим незадействованным экономическим потенциалом, в частности, располагает самыми плодородными сельскохозяйственными землями в стране.

Узбекистан является членом Всемирного банка с 1992 года. ВБ реализует в Узбекистане 19 проектов на общую сумму около $3,4 млрд.