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Армия обороны Израиля мобилизует резервистов и стягивает силы к сектору Газа

Армия обороны Израиля в понедельник после ракетного обстрела из сектора Газа объявила о мобилизации военнослужащих запаса, сообщает армейская радиостанция "Галей Цахаль".

Кроме того, две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля направлены на границу сектора Газа.

Власти Израиля возложили ответственность за обстрел на палестинскую группировку "Хамас", контролирующую сектор Газа.

Бригадный генерал армии обороны Израиля Ронен Манелис сообщил, что ракетный удар был нанесен с поста "Хамас" в городе Рафах в южной части сектора Газа на границе с Египтом. По его словам, максимальная дальность полета выпущенной ракеты составляла 120 км.

Ранее в понедельник сообщалось, что ракета попала в частный дом в городе Кфар-Сава рано утром в понедельник.

По последним данным, в результате инцидента ранения получили семь человек, в том числе дети. Несколько человек находятся в шоковом состоянии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ВОЙСКА, МОБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]