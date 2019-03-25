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Дальнее зарубежье 25.03.2019 12:59

Результаты парламентских выборов в Таиланде обнародуют в пятницу

Окончательные результаты прошедших в Таиланде в воскресенье парламентских выборов планируется огласить в пятницу, сообщили в понедельник в Национальной избирательной комиссии Таиланда.

В комиссии пояснили, что позднее в понедельник объявят о результатах голосования по 350 местам в парламенте, однако для подсчета голосов, поданных за остальные 150 мест, требуются еще несколько дней.

В оппозиционной партии Пхеу Тай, получившей не менее 6,6 млн голосов избирателей, уже объявили о победе и пообещали сформировать правительство вместе с другими силами, придерживающимися схожих политических взглядов.

Однако, как отмечает агентство, неофициальные данные указывают на победу партии сторонников военных Паланг Прачарат.

Первые за восемь лет парламентские выборы прошли накануне в Таиланде. Таиландцы, имеющие право голоса, должны были выбрать 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда.

Явка на выборах составила 80%.

Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.

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Тэги: ТАИЛАНД, ВЫБОРЫ, ПОДСЧЕТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]