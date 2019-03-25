Результаты парламентских выборов в Таиланде обнародуют в пятницу

Окончательные результаты прошедших в Таиланде в воскресенье парламентских выборов планируется огласить в пятницу, сообщили в понедельник в Национальной избирательной комиссии Таиланда.

В комиссии пояснили, что позднее в понедельник объявят о результатах голосования по 350 местам в парламенте, однако для подсчета голосов, поданных за остальные 150 мест, требуются еще несколько дней.

В оппозиционной партии Пхеу Тай, получившей не менее 6,6 млн голосов избирателей, уже объявили о победе и пообещали сформировать правительство вместе с другими силами, придерживающимися схожих политических взглядов.

Однако, как отмечает агентство, неофициальные данные указывают на победу партии сторонников военных Паланг Прачарат.

Первые за восемь лет парламентские выборы прошли накануне в Таиланде. Таиландцы, имеющие право голоса, должны были выбрать 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда.

Явка на выборах составила 80%.

Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.