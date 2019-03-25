Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.03.2019 13:01

Электронная коммерция стала очередным проблемным пунктом торговых переговоров США и Китая - СМИ

Переговоры США и Китая натолкнулись на очередной проблемный вопрос, обсуждение которого может затормозить подписание торгового соглашения: Пекин отказывается идти на уступки Вашингтону в сфере электронной коммерции, которая является приоритетной как для американского правительства, так и для высокотехнологичных компаний, пишет Financial Times.

По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, Китай пока не сделал ни одного значимого шага навстречу США в этой сфере.

Вашингтон в числе прочего требует положить конец дискриминации иностранных поставщиков облачных услуг. Лидером в этой сфере является Amazon, с ним успешно конкурируют Alphabet и Microsoft, кроме того, на китайский рынок стремятся десятки американских компаний меньшего размера.

Кроме того, американские официальные лица хотели бы снять хотя бы часть требований Пекина к компаниям об обязательном хранении данных на территории КНР и ограничений на передачу данных за пределы страны.

Как ожидается, конец марта и начало апреля решат дальнейшую судьбу переговоров о торговле. Вопросы электронной коммерции и цифровых технологий будут в числе основных тем обсуждения на этой неделе, когда в Пекин прибудет американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным. Встречи с китайской стороной, которую снова возглавляет вице-премьер Лю Хэ, начнутся 28 марта. На следующей неделе Лю Хэ должен нанести ответный визит в Вашингтон.

Если делегации согласуют основные моменты торговых отношений, то уже в апреле президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться для окончательного согласования и подписания масштабного документа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


В случае новых переговоров США и России о контроле над вооружениями имеет смысл привлечь Китай, считает Болтон Трамп обвинил Google в помощи военным Китая Трамп и Си Цзиньпин могут подписать соглашение по торговле в конец марта - СМИ Помпео заявил об опасности, исходящей от использования оборудования китайской компании Huawei Трамп доволен торговыми переговорами с КНР Трамп позитивно оценил ход американо-китайских переговоров по торговле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]