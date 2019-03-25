Электронная коммерция стала очередным проблемным пунктом торговых переговоров США и Китая - СМИ

Переговоры США и Китая натолкнулись на очередной проблемный вопрос, обсуждение которого может затормозить подписание торгового соглашения: Пекин отказывается идти на уступки Вашингтону в сфере электронной коммерции, которая является приоритетной как для американского правительства, так и для высокотехнологичных компаний, пишет Financial Times.

По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, Китай пока не сделал ни одного значимого шага навстречу США в этой сфере.

Вашингтон в числе прочего требует положить конец дискриминации иностранных поставщиков облачных услуг. Лидером в этой сфере является Amazon, с ним успешно конкурируют Alphabet и Microsoft, кроме того, на китайский рынок стремятся десятки американских компаний меньшего размера.

Кроме того, американские официальные лица хотели бы снять хотя бы часть требований Пекина к компаниям об обязательном хранении данных на территории КНР и ограничений на передачу данных за пределы страны.

Как ожидается, конец марта и начало апреля решат дальнейшую судьбу переговоров о торговле. Вопросы электронной коммерции и цифровых технологий будут в числе основных тем обсуждения на этой неделе, когда в Пекин прибудет американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным. Встречи с китайской стороной, которую снова возглавляет вице-премьер Лю Хэ, начнутся 28 марта. На следующей неделе Лю Хэ должен нанести ответный визит в Вашингтон.

Если делегации согласуют основные моменты торговых отношений, то уже в апреле президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться для окончательного согласования и подписания масштабного документа.