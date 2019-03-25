Аналитики Citi повысили прогноз среднегодовой цены Brent на 2019г с $64 до $70 за баррель

Аналитики Citigroup Inc. повысили прогноз среднегодовой цены нефти Brent на 2019 год с $64 до $70 за баррель.
В том числе прогноз для Brent на II квартал поднят на $9, до $69 за баррель, на III квартал - на $11, до $74 за баррель, на IV квартал - на $5, до $72 за баррель, цитирует обзор Citi агентство Bloomberg.
Вместе с тем в январе-марте 2020 года средняя цена Brent снизится до $65 за баррель, тогда как ранее ожидалось $62 за баррель.
Дальнейшее снижение поставок из Венесуэлы, Ирана, Нигерии и Алжира в условиях сокращения коммерческих запасов сырья вполне может подтолкнуть котировки вверх, читают аналитики Citi.
Высокая вероятность перебоев в подаче электроэнергии в Венесуэле по-прежнему представляет угрозу для нефтяного экспорта. Вместе с тем США могут ужесточить ограничения в отношении экспорта иранской нефти.
Среднесрочный прогноз Citi остается на уровне около $60 за баррель.
К 13:25 в понедельник майский контракт на нефть Brent подешевел на 0,3%, до $66,82 за баррель.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»