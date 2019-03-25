Столтенберг посетил учебный центр в Грузии, где проходят военные учения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник ознакомился с ходом проходящих в Грузии командно-штабных учений "NATO-GEO EXERCISE 2019", сообщили журналистам в грузинском военном ведомстве.

Й.Столтенберг вместе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе посетил действующий в стране совместный с НАТО тренировочный центр JTEC, на территории которого проходят учения. Генсек НАТО был детально проинформирован о ходе учений.

Ранее в понедельник на пресс-конференции Й.Столтенберг заявил, что проходящие на территории Грузии военные учения подтверждают высокий уровень сотрудничества между НАТО и Грузией.

Учения "NATO-GEO EXERCISE 2019" проходят в Грузии с 18 марта и завершатся 29 марта.

По заявлению Минобороны Грузии, целью учений является повышение совместимости Вооруженных сил стран-членов НАТО и партнеров альянса.

По данным военного ведомства, в учениях принимают участие более 350 военнослужащих из 24 стран. Также на учения приехали представители Международного комитета Красного Креста, Департамента операций по поддержанию мира ООН и наблюдатель Всемирной организации здравоохранения.

Накануне возглавляющий командование сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон заявил в эфире "Общественного вещателя Грузии", что данные учения не несут угрозы для РФ.

"Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это и для них принесет пользу", - сказал Дж.Томпсон, отметив, что учения имеют оборонный характер.