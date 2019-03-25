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Бизнес и законодательство 25.03.2019 18:43

Британская Prudential в 2018г. выплатила неизвестному сотруднику вдвое больше, чем гендиректору

Неизвестный сотрудник британского страховщика Prudential Plc по итогам 2018 года заработал 16,6 млн фунтов стерлингов (почти $22 млн), вдвое больше гендиректора компании Майкла Уэллса, пишет Financial Times.

Этот человек, который не является членом правления или совета директоров Prudential, стал самым высокооплачиваемым работником компании в прошлом году.

На втором месте был председатель совета директоров и CEO североамериканского подразделения Prudential Барри Стоу, которому компания выплатила 8,9 млн фунтов. М.Уэллс за год получил 7,4 млн фунтов.

Prudential отказалась раскрывать информацию о своем самом высокооплачиваемом сотруднике, однако в отрасли считают, что им является управляющий фондов облигаций подразделения M&G Prudential Ричард Вулнаф, сообщает FT. Ранее он неоднократно занимал верхнюю строчку списка сотрудников по объему полученного вознаграждения, в том числе в 2013 году, когда компания выплатила ему 17,5 млн фунтов, и в 2014 году, когда он получил 15,3 млн фунтов.

Вместе с тем прошлый год был неудачным для главного фонда под управлением Р.Вулнафа - Optimal Income. Его убыток составил 3,3%, тогда как потери в сопоставимой группе фондов были ниже - 2,5%. Убытки двух фондов меньше размера, Corporate Bond активами на 3,6 млрд фунтов и Strategic Corporate Bond на 2,7 млрд фунтов, составили 3% и 4% соответственно.

Между тем аналитики отрасли отмечают, что вознаграждение Р.Вулнафа, скорее всего, рассчитываются исходя из результатов за три последних года, а не за каждые 12 месяцев.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СТРАХОВЩИК, CEO, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]