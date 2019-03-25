Британская Prudential в 2018г. выплатила неизвестному сотруднику вдвое больше, чем гендиректору

Неизвестный сотрудник британского страховщика Prudential Plc по итогам 2018 года заработал 16,6 млн фунтов стерлингов (почти $22 млн), вдвое больше гендиректора компании Майкла Уэллса, пишет Financial Times.
Этот человек, который не является членом правления или совета директоров Prudential, стал самым высокооплачиваемым работником компании в прошлом году.
На втором месте был председатель совета директоров и CEO североамериканского подразделения Prudential Барри Стоу, которому компания выплатила 8,9 млн фунтов. М.Уэллс за год получил 7,4 млн фунтов.
Prudential отказалась раскрывать информацию о своем самом высокооплачиваемом сотруднике, однако в отрасли считают, что им является управляющий фондов облигаций подразделения M&G Prudential Ричард Вулнаф, сообщает FT. Ранее он неоднократно занимал верхнюю строчку списка сотрудников по объему полученного вознаграждения, в том числе в 2013 году, когда компания выплатила ему 17,5 млн фунтов, и в 2014 году, когда он получил 15,3 млн фунтов.
Вместе с тем прошлый год был неудачным для главного фонда под управлением Р.Вулнафа - Optimal Income. Его убыток составил 3,3%, тогда как потери в сопоставимой группе фондов были ниже - 2,5%. Убытки двух фондов меньше размера, Corporate Bond активами на 3,6 млрд фунтов и Strategic Corporate Bond на 2,7 млрд фунтов, составили 3% и 4% соответственно.
Между тем аналитики отрасли отмечают, что вознаграждение Р.Вулнафа, скорее всего, рассчитываются исходя из результатов за три последних года, а не за каждые 12 месяцев.
Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся 29 марта в Вене - источник
В странах Балтии вспоминают сталинскую депортацию 1949 года
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Звезда баскетбола Шакил О Нил войдет в совет директоров Papa Johns и станет новым лицом компании
Первый парк Смурфиков в Азии откроется в Шанхае в конце 2019г
Эрдоган сообщил о возможном изменении статуса собора Святой Софии
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Четверо афганских военных погибли в бою с талибами
Трамп дал положительную оценку деятельности спецпрокурора Мюллера по расследованию "дела о России"
В Европейском бюро по борьбе с мошенничеством заявляют, что никакого расследования в отношении Порошенко нет
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»