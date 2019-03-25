За Зеленского готовы проголосовать свыше 19% украинцев, больше чем за Порошенко и Тимошенко вместе взятых - опрос

На выборах президента Украины поддержать Владимира Зеленского готовы 19,5% граждан страны, действующего главу государства Петра Порошенко - 10,3%, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко - 7,6%.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 марта.

Среди тех, кто определился с кандидатом и намерен пойти на выборы, за В.Зеленского готовы проголосовать - 32,1% респондентов, за П.Порошенко - 17,1%, за Ю. Тимошенко - 12,5% опрошенных.

Кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко в первом туре готовы поддержать 6,3% респондентов, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 4,2% кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула - 3,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 3,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 2,7%. Остальные кандидаты в президенты набирают меньше 1% симпатий избирателей.

Кроме того, 2,5% респондентов вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 6% - решили не участвовать в голосовании, 24,7% - не определились, за кого голосовать, 6,2% - отказались отвечать на вопросы.

Во втором туре президентских выборов, согласно опросу КМИС, электоральные настроения населения выглядят следующим образом.

В.Зеленский набирает больше голосов и в паре с П.Порошенко (43% против 17,6% у П.Порошенко), и в паре с Ю.Тимошенко (39,1% против 20% у Ю.Тимошенко), и в паре с А.Гриценко (37,7% против 23,7% у А.Гриценко).

В паре П.Порошенко - Ю.Тимошенко больше набирает лидер ВО "Батькивщина": 26,7% среди всех респондентов против 18,4%;

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019г. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.