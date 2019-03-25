Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся 29 марта в Вене - источник

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросам карабахского урегулирования состоится 29 марта в Вене, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в австрийской столице.
"Встреча состоится 29 марта в Вене. Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил собеседник агентства.
14 марта глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Баку и Ереван согласовывают сроки проведения встречи президента Азербайджана И.Алиева и премьер-министра Армении Н.Пашиняна по карабахскому урегулированию.
По его словам, также готовится встреча глав МИД двух стран. "Это тоже идет вместе с встречей на высшем уровне",- сказал Э.Мамедъяров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»