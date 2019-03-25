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Карабахский конфликт 25.03.2019 15:01

Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся 29 марта в Вене - источник

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросам карабахского урегулирования состоится 29 марта в Вене, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в австрийской столице.

"Встреча состоится 29 марта в Вене. Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил собеседник агентства.

14 марта глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Баку и Ереван согласовывают сроки проведения встречи президента Азербайджана И.Алиева и премьер-министра Армении Н.Пашиняна по карабахскому урегулированию.

По его словам, также готовится встреча глав МИД двух стран. "Это тоже идет вместе с встречей на высшем уровне",- сказал Э.Мамедъяров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]