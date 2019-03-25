Минфин РФ планирует ограничить лотереи и азартные игры в интернете через запрет денежных переводов

Минфин РФ подготовил законопроект по ограничению проведения незаконных лотерей и азартных игр в интернете, следует из паспорта проекта закона, размещенного на портале нормативно-правовой информации.

Текст законопроекта пока не опубликован. Как следует из материалов на портале нормативно-правовой информации, законопроект направлен на противодействие незаконным лотереям и азартным играм в интернете путем ограничения денежных переводов физлиц в пользу организаторов такой деятельности.

Предполагается внести изменения в статью 6.2 закона "О лотереях" и в статью 5.1 закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Планируемый срок вступления в силу будущего закона - январь 2020 года.