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Регион 25.03.2019 16:50

Минфин РФ планирует ограничить лотереи и азартные игры в интернете через запрет денежных переводов

Минфин РФ подготовил законопроект по ограничению проведения незаконных лотерей и азартных игр в интернете, следует из паспорта проекта закона, размещенного на портале нормативно-правовой информации.

Текст законопроекта пока не опубликован. Как следует из материалов на портале нормативно-правовой информации, законопроект направлен на противодействие незаконным лотереям и азартным играм в интернете путем ограничения денежных переводов физлиц в пользу организаторов такой деятельности.

Предполагается внести изменения в статью 6.2 закона "О лотереях" и в статью 5.1 закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Планируемый срок вступления в силу будущего закона - январь 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИНФИН, БАНКИ, ЛОТЕРЕИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]