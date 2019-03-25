Россия и Турция вновь обсудят возможность въезда по внутренним паспортам

Министры иностранных дел России и Турции 28 марта обсудят в Анталье введение для граждан двух стран въезда по внутренним паспортам, сообщает в понедельник турецкая газета Milliyet со ссылкой на главу МИД республики.

"Мы начали переговоры о возможности въезда без загранпаспортов. 28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Анталью для переговоров о деталях, 8 апреля мы продолжим их в Москве", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник на встрече с министром туризма и культуры республики.

Он подчеркнул, что благодаря совместной работе с министерством культуры и туризма число иностранных туристов в Турции за последние годы резко возросло.

По словам М.Чавушоглу, притоку туристов способствовало в том числе упрощение визового режима для иностранцев. В частности, отмена виз для граждан Украины привела к росту турпотока из этой страны вдвое - с 700 тыс. до 1,4 млн. Министр отметил, что сейчас идет работа над отменой виз и для туристов из других стран, в частности, Китая и Индии. Также МИД Турции ввел для некоторых стран возможность получения электронных виз.

Впервые о возможности введения для россиян въезда в Турцию по внутреннему паспорту было заявлено в марте 2015 года. Тогда источник "Интерфакса" в дипломатических кругах сообщил, что этот вопрос обсуждается двумя странами. А М.Чавушоглу отмечал, что реализовать эту меру несложно.

В 2018 году Турцию посетили 6 млн российских туристов. Это самое популярное направление зарубежных поездок россиян.