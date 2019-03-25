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Дальнее зарубежье 25.03.2019 15:56

Еврокомиссия оштрафовала Nike на 12,5 млн евро за ограничение продаж атрибутики футбольных клубов

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать американского производителя спортивных товаров Nike Inc. на сумму 12,5 млн евро за попытки ограничить трансграничные продажи продукции в странах Европейского экономического пространства.

Эти ограничения касались различной футбольной атрибутики с символикой ведущих клубов и сборных Европы, с которыми у Nike действует лицензионное соглашение, говорится в пресс-релизе ЕК. В частности, незаконные действия компании затронули продукцию таких команд, как "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Интер" и "Рома", а также сборной Франции по футболу.

"Футбольные фанаты очень ценят брендированную продукцию своих любимых команд, включая футболки и шарфы. Nike препятствовала продаже таких товаров в других странах, что привело к сокращению выбора и повышению цен для потребителей, - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Это противоречит антимонопольному законодательству ЕС. Наше решение обеспечивает доступ ритейлеров и потребителей к одному из главных преимуществ единого рынка - возможности выбирать среди большого ассортимента товаров и искать самые выгодные предложения".

Отмечается, что Nike активно сотрудничала с Еврокомиссией в ходе проверки, что позволило снизить сумму штрафа.

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Тэги: ЕВРОПА, СПОРТТОВАРЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]