Первый парк Смурфиков в Азии откроется в Шанхае в конце 2019г

Первый тематический парк Смурфиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе откроется в Шанхае в конце этого года, сообщили китайский разработчик проекта Shimao и владелец авторских прав International Merchandising Promotion & Services SA.

Парк будет расположен в Шанхайском национальном туристическом курорте Шэшань, пишет CGTN.

Он является одной из трех основных частей Dream City (Города мечты) группы Shimao, который будет находиться рядом с уникальной гостиницей InterContinental Shanghai Wonderland, расположенной в бывшем карьере.

Смурфы - существа, придуманные и нарисованные бельгийским художником Пьером Кюллифором, работавшим под псевдонимом Пейо. Впервые были опубликованы в журнале комиксов "Le Journal de Spirou" в 1958 году. В 1980-е начал выпускаться американо-бельгийский анимационный сериал "Смурфики", что вызвало всплеск популярности этих существ.