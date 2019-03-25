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Туризм 25.03.2019 16:03

Первый парк Смурфиков в Азии откроется в Шанхае в конце 2019г

Первый тематический парк Смурфиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе откроется в Шанхае в конце этого года, сообщили китайский разработчик проекта Shimao и владелец авторских прав International Merchandising Promotion & Services SA.

Парк будет расположен в Шанхайском национальном туристическом курорте Шэшань, пишет CGTN.

Он является одной из трех основных частей Dream City (Города мечты) группы Shimao, который будет находиться рядом с уникальной гостиницей InterContinental Shanghai Wonderland, расположенной в бывшем карьере.

Смурфы - существа, придуманные и нарисованные бельгийским художником Пьером Кюллифором, работавшим под псевдонимом Пейо. Впервые были опубликованы в журнале комиксов "Le Journal de Spirou" в 1958 году. В 1980-е начал выпускаться американо-бельгийский анимационный сериал "Смурфики", что вызвало всплеск популярности этих существ.

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Тэги: КИТАЙ, СМУРФИКИ, -ПАРК, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]