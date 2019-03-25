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Дальнее зарубежье 25.03.2019 16:07

Миссия ООН в Афганистане подтвердила гибель 13 мирных жителей, в том числе 10 детей, в ходе авиаудара в Кундузе

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) подтвердила гибель 13 мирных жителей, среди которых оказались 10 детей, в результате авиаудара сил международной коалиции в афганской провинции Кундуз в ночь на 23 марта и призвала провести расследование данного инцидента, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте организации.

По данным организации, в результате авиаудара были убиты 13 мирных жителей, еще три человека были ранены.

"Миссия выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, (...) что 10 из убитых были детьми из семьи, которая была перемещена в результате боевых действий из других районов страны", - говорится в документе.

В минувшую субботу афганские СМИ сообщили, что авиаудар был нанесен ночью афганскими и иностранными силами по селениям Талока и Тап-э-Кхауак Пак на окраине города Кундуз.

"Погибли 13 членов двух семей, включая детей и женщин, все они являются гражданскими лицами", - сообщил телеканал со ссылкой на местных жителей.

Минобороны Афганистана заявило, что во время совместного авиаудара в северных провинциях были убиты не менее 58 боевиков "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В заявлении МООНСА отмечается, что организация призывает стороны, участвовавшие в авиаударе, провести свои собственные расследования инцидента и принять незамедлительные меры для защиты гражданского населения.

По данным ООН, в 2018 году в Афганистане было убито рекордное число мирных жителей, организация зарегистрировала более 3,8 тыс. случаев гибели мирных жителей, в том числе 927 детей.

В докладе МООНСА говорится, что виновниками большинства жертв среди гражданского населения (63%) являются антиправительственные элементы, в том числе 37% - "Талибан", 20% - ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация) и 6% - неопределенные антиправительственные элементы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВИАУДАР, ЖЕРТВЫ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]