Звезда баскетбола Шакил О Нил войдет в совет директоров Papa Johns и станет новым лицом компании

Бывший баскетболист Шакил ОНил станет членом совета директоров сети пиццерий Papa Johns International Inc. и новым лицом бренда, сообщает CNBC.

Ранее лицом бренда был основатель компании Джон Шнаттер, однако в прошлом году его отстранили от этой роли на фоне ряда скандалов с его участием. Он также был вынужден покинуть пост председателя совета директоров Papa Johns из-за обвинений в использовании расистских выражений, а за полгода до этого лишился должности гендиректора.

Ш.ОНил станет первым афроамериканцем в составе совета директоров Papa Johns. Кроме того, он станет соинвестором девяти ресторанов сети в Атланте. Легенда баскетбола, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион НБА уже является владельцем ряда других ресторанов, а в 2005 году он первым среди бывших игроков НБА получил степень MBA.

Papa Johns была основана в 1984 году и насчитывает около 3,4 тыс. ресторанов в Северной Америке и 1,6 тыс. в других регионах.

Котировки акций Papa Johns растут на 0,1% в ходе электронной сессии в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила на 25%, до $1,58 млрд.