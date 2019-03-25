Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли

Европейская комиссия до 31 марта собирает мнения об инициативе, направленной на усиление роли евро в двухсторонних контрактах в сфере энергетики.

Европейский союз является крупнейшим в мире импортером нефти и газа, но валютой всего 20% контрактов выступает евро. Доллар США остается базовой валютой расчетов в импорте нефти, угля, сжиженного природного газа (СПГ), а также - хотя и в меньшей степени, чем раньше - трубопроводного газа из таких государств, как Россия или стран северной Африки.

Хотя ЕС импортирует газ из Норвегии в основном за евро и фунты стерлингов, доминирующей валютой расчетов с большинством других поставщиков продолжает быть доллар, свидетельствует отчет Еврокомиссии, опубликованный в декабре. Например, основная часть СПГ-контрактов номинированы в американской нацвалюте, поскольку они обычно индексируются относительно нефтяных цен и сжиженный газ торгуется по всему миру.

Еврокомиссия отмечает, что доминирующая роль доллара в энергетических контрактах неоправданно подвергает европейские компании рискам изменения валютных курсов. Кроме того, Брюссель, похоже, обеспокоен внешнеторговой политикой США в контексте вводимых этой страной импортных пошлин и квот.

ЕК описывает евро как "стабильную, надежную и общепризнанную валюту".

Действия комиссии затрагивают не только рынок энергоносителей. Она также начала консультации с заинтересованными сторонами относительно использования валют на других товарных рынках, в том числе сельскохозяйственной продукции. Более широкое использование евро в международной торговле может усилить влияние ЕС на третьи страны и способствовать дальнейшей интеграции между государствами-членами.

По данным Еврокомиссии, около 70% газа, потребляемого в Европе, импортируется из третьих стран, а сумма поставок составляет около 300 млрд евро в год. При этом ожидается повышение зависимости от импортного газа по мере сокращения добычи внутри ЕС, в том числе на месторождении Гронинген (Groningen) в Нидерландах.

"Подавляющее большинство наших долгосрочных контрактов на импорт энергоносителей не в евро. Это говорит о неустойчивости ситуации и не отображает роль, которую евро должен играть в мире", - заявил еврокомиссар Мигель Ариас Каньете, отвечающий сейчас за энергетику.