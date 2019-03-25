Почти 20 человек погибли при наводнении в Иране

Наводнение на юго-западе Ирана унесло жизни не менее 18 человек, сообщают в понедельник иранские СМИ.

Еще более 70 человек получили травмы. Число жертв может возрасти.

В центре стихии оказался город Шираз, где жертвами наводнения стали 17 человек. Еще один человек погиб в городе Сере-Поле-Зохаб.

В общей сложности от наводнения пострадали 25 из 31 иранской провинции. Затоплены дороги, обрушены мосты, наблюдаются проблемы с подачей электричества.