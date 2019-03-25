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Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.

Ошибка произошла по причине того, что пилотам выдали неправильный план полета.

"British Airways, объясните, пожалуйста, как мой утренний рейс из Лондона в Дюссельдорф оказался в Эдинбурге? Это любопытная задумка, но не думаю, что кто-то из пассажиров подписывался на такую странную лотерею", - написал в соцсети Twitter один из пассажиров этого рейса.

Представители British Airways и германской WDL Aviation, управлявшей самолетом по лизинговому соглашению, принесли извинения пассажирам и пообещали разобраться в том, как такая ситуация могла произойти.

Самолет был дозаправлен и направлен в Дюссельдорф, где благополучно приземлился.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, САМОЛЕТ, ОШИБКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]