Трамп в понедельник признает Голаны частью Израиля - Пенс

Президент США Дональд Трамп позже в понедельник официально признает Голанские высоты частью Израиля, подтвердил вице-президент США Майк Пенс.

"Сегодня президент США признает Голанские высоты частью Израиля", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне в Американо-израильском комитете по общественным связям. М.Пенс отметил, что это произойдет в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, находящегося с визитом в США.

Ранее Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.