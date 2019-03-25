РФ прорабатывает возможность отправки Венесуэле гуманитарного груза медицинского назначения - диписточник

Россия работает над вопросом отправки Венесуэле второго гуманитарного груза медицинского назначения, сообщил "Интерфаксу" в понедельник дипломатический источник.

"Насколько мне известно, сейчас идет речь об отправке второго подобного груза медицинского назначения, вопрос сейчас решается в Женеве", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что некоторое время назад в Венесуэлу было доставлено 7,5 тонн гуманитарного груза, оплаченного российской стороной и направленного по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения.