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РФ прорабатывает возможность отправки Венесуэле гуманитарного груза медицинского назначения - диписточник

Россия работает над вопросом отправки Венесуэле второго гуманитарного груза медицинского назначения, сообщил "Интерфаксу" в понедельник дипломатический источник.

"Насколько мне известно, сейчас идет речь об отправке второго подобного груза медицинского назначения, вопрос сейчас решается в Женеве", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что некоторое время назад в Венесуэлу было доставлено 7,5 тонн гуманитарного груза, оплаченного российской стороной и направленного по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]