Обвиняемый в похищении картины Куинджи из Третьяковки останется в СИЗО еще на два месяца

Таганский суд Москвы продлил до 27 мая срок ареста Денису Чуприкову, обвиняемому по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передал корреспондент "Интерфакса".
"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Чуприкова до 27 мая 2019 года", - огласила решение судья Альбина Тимакова в понедельник.
Согласно ходатайству следователя, за указанный срок следствию необходимо получить заключения экспертов, а также назначить обвиняемому стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку проведенная амбулаторная не позволила установить степень его вменяемости.
С начала расследования, пояснил в суде следователь, было проведено 12 экспертиз, допрошено 30 свидетелей, произведены другие следственные и процессуальные действия.
Д.Чуприков просил изменить ему меру пресечения на домашний арест или отпустить его под подписку о невыезде.
Д.Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Таганский суд Москвы 29 января по ходатайству следствия арестовал его на два месяца.
Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Д.Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.
Как рассказал "Интерфаксу" Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили Д.Чуприкова в следственном изоляторе, тот "извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил".
На заседании Мосгорсуда 18 февраля, где рассматривалась жалоба защиты на его арест, Д.Чуприков заявил, что полностью осознал вину и чистосердечно раскаялся. Свой поступок он объяснил желанием привлечь к себе внимание.
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