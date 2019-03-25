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СНГ 25.03.2019 21:25

В Европейском бюро по борьбе с мошенничеством заявляют, что никакого расследования в отношении Порошенко нет

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) отрицает факт какого-либо расследования в отношении президента Украины Петра Порошенко, о чем ранее заявила кандидат в президенты, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"OLAF подтверждает, что не проводит расследований, связанных с украинским президентом. В случае, если поступит какая-либо информация, представляющая интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе OLAF в понедельник в Брюсселе.

Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) также заявляет, что не проводит расследований в отношении П.Порошенко.

"На фоне последних спекуляций британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследований в отношении президента Порошенко", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере посольства Великобритании в Киеве.

23 марта Ю.Тимошенко заявила, что Кипрский суд, Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследования в отношении П.Порошенко и его окружения.

Впоследствии в избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства П.Порошенко заявили, что распространенная Ю.Тимошенко информация о якобы открытии против П.Порошенко уголовных производств Кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов является фейком.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, OLAF, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]