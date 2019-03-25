Признание США суверенитета Израиля над Голанами находится вне правового поля и может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке - МИД РФ

Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке, оно находится вне правового пространства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это может привести к новому витку напряженности - это я выражаюсь дипломатическим языком - в регионе Ближнего Востока. Такие вещи, именно потому, что они находятся вне правового пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию", - сказала М.Захарова в эфире "Русского радио".

В понедельник президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Соединенных Штатах.

Ранее Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

После этого по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе которого, как сообщил МИД РФ, с российской стороны было подчеркнуто, что "намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведет к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всем Ближнем Востоке".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.